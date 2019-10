Wybory 2019. Małgorzata Kidawa-Błońska podsumowuje kampanię

- Po raz kolejny apeluję do młodych: weźcie udział w wyborach. Nie słuchajcie dziennikarzy, nas starych polityków czy ekspertów - stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka KO na premiera dodała, że od wyborów w '89 nie było "tak pogardliwej władzy jak PiS".

- Pogarda najlepiej opisuje tę władzę. Bądźcie od nich mądrzejsi. Powiedzcie dość dyktaturze jednego człowieka - apelowała Kidawa-Błońska. Wicemarszałek Sejmu przyznała także, że są to najważniejsze wybory po tych z '89 roku. - Władza nauczyła się kłamać nam prosto w oczy. Prosto do kamery telewizyjnej. Musimy o tym mówić głośno - dodała Kidawa-Błońska.

Wicemarszałek Sejmu po raz kolejny zaapelowała do młodych o wzięcie udziału w wyborach do krajowego parlamentu. - Każdy z nas, komu zależy na Polsce i kto ma marzenia, niech idzie na wybory. To jest nasz moment próby i musimy z niego wyjść zwycięsko - zapowiedziała kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera.