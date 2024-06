"Wyborcza dziupla PiS". Giertych pokazuje nagranie z tajnej drukarni

- Jeżeli nie zostało rozliczone, na co wskazuje ten ukryty charakter prowadzenia działalności poligraficznej przez spółkę, która nie ma żadnego ani doświadczenia, ani też w swoim PKD (Polska Klasyfikacja Działalności - red.) nie ma zapisu o tym, iż prowadzi działalność poligraficzną, i by się okazało, że to wszystko nie zostało zalegalizowane i te banery mają charakter po prostu nielegalnej produkcji, to będziemy mieli sytuację oczywistego pozbawienia PiS-u dotacji i subwencji wyborczej, o co, jeżeli taka sytuacja się potwierdzi, będziemy wnioskować - dodał.