Wybór brokera Forex i CFD - najistotniejsze czynniki

Inwestycje na rynku Forex i CFD wymagają wyboru platformy brokerskiej i typu brokera, za pośrednictwem którego takie transakcje będą możliwe. Wybór brokera jest bardzo ważną sprawą dla każdego tradera, zwłaszcza początkującego, który zakłada swoje pierwsze konto inwestycyjne.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Materiały prasowe)

Zasadniczo do wyboru mamy cztery rodzaje brokerów, z których każdy ma nieco inną charakterystykę. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji co do jednego typu brokera należy brać pod uwagę wiele kryteriów, dopasowanych do indywidualnych preferencji, potrzeb i możliwości inwestora względem handlu na rynku Forex.

Model rynkowy brokera

Jak już mówiliśmy, w praktyce traderzy korzystają z czterech modeli funkcjonowania brokerów. Są to brokerzy: Market Maker, Straight Trough Processing, Electronic Communication Network oraz Multialateral Trading Facility.

Wybór pomiędzy nimi podyktowany powinien być stosowaną przez nich strategią inwestycyjną. W przypadku brokera Market Maker (MM) jest on stroną transakcji i animatorem rynku. W przypadku chęci gry krótkoterminowej na Forexie istnieje więc ryzyko wystąpienia konfliktu interesów między brokerem a klientem. Za to w jego przypadku nie pojawia się w praktyce poślizg cenowy jest niewielkie, a broker daje bonusy pieniężne do depozytów i redyspozytów klienta. Wadą brokera MM jest też występowanie rekwotowań.

Pozostali brokerzy rynku Forex i CFD nie są stronami transakcji, które zawierane są pomiędzy traderami a dostawcami płatności. Dlatego zlecenia zawsze są przekazywane bezpośrednio na rynek lub kojarzone z drugą stroną. Ich realizacja odbywa się z kolei po cenie rynkowym, dlatego nie ma tu ograniczeń co do stosowania strategii czy minimalnych odległości ustawień Stop Loss. Za to pobierać mogą wyższe prowizje i spready.

Aktualne informacje ze świata Forex i CFD: https://www.pb.pl/xtb-o-nowych-regulacjach-rynku-forex

Bezpieczeństwo współpracy z brokera

Rodzaj brokera i model, w którym działa to nie wszystko, co trzeba brać pod uwagę przy jego wyborze. Ważne jest bezpieczeństwo środków oraz fakt podlegania brokera pod regulacje danego kraju. Broker musi zagwarantować bezpieczeństwo depozytom traderów i być stabilny finansowo, aby przy wypłacie środków ze swojego konta inwestycyjnego trader nie miał żadnych problemów.

Najlepiej zdecydować się na polecanego na forach dyskusyjnych o Forex i CFD brokera, którego działalność jest regulowana przez państwowe instytucje nadzorujące z odpowiednimi licencjami i zezwoleniami. Takie instytucje zapewniają również gwarancję depozytów klientów, jeśli broker ogłosiłby upadłość. W Polsce instytucją nadzorującą jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Broker jednak niekoniecznie musi mieć działalność zarejestrowaną na terenie Polski. Można też wybrać brokera zagranicznego. Dla ułatwienia godne uwagi dla brokerów są te oferty, w których można korzystać z polskojęzycznej wersji platformy inwestycyjnej i wsparcia technicznego. Zagraniczni brokerzy oferują rachunki do wpłat w polskich bankach lub alternatywne, ale wygodne dla klientów metody płatności.

Wysokość opłat i prowizji

Na wynik finansowy z tytułu podejmowanych inwestycji na rynku Forex i CFD wpływ mają nie tylko notowania par walutowych czy kontraktów, ale również koszty transakcyjne, na które składają się opłaty, prowizje i spready brokerów. Przy wyborze jednego z nich warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość takich kosztów, ale również stosunek ceny do jakości usługi. Najtańsza oferta wcale nie musi być najlepsza.

Konto demonstracyjne

Dla początkujących traderów ważnym kryterium wyboru platformy brokerskiej będzie to, czy udostępnia ona darmowe konto demo. To konto demonstracyjne, służące do nauki i sprawdzania strategii inwestycyjnej obranej przez młodego tradera. Pozwala również na zapoznanie się z funkcjonalnością platformy brokerskiej. Nie każdy broker udostępnia jednak konta demo.

Funkcjonalność platformy transakcyjnej

Podstawowym narzędziem inwestycyjnym dla traderów są opcje udostępniane przez brokera na platformie transakcyjnej. Jeśli platforma jest uboga, albo nie intuicyjna, może skutecznie utrudnić, spowolnić lub nawet uniemożliwić handel. Dlatego warto wybrać taką platformę, która ma przyjazny interfejs, jest niezawodna i przejrzysta.

Przy wyborze brokera Forex i CFD jak widać, trzeba brać pod uwagę wiele różnych kryteriów, aby wybrać takiego, który będzie nam najbardziej odpowiadał.