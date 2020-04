Wybierz! Podcast - Odcinek 6 - 06.04 - Bartosz Arłukowicz, Michał Wróblewski

Szef kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Bartosz Arłukowicz, jest pierwszym gościem “Wybierz! Podcastu”. Więcej niż o kampanii, rozmawiamy o koronawirusie. - Popełniono kardynalny błąd - nie zabezpieczono tzw. szpitali białych, czyli tych, w których nie ma pacjentów z koronawirusem. Jestem przekonany, że teraz minister zdrowia nad tym nie panuje - ocenia.

Posłuchaj odcinka 6. "Wybierz! Podcastu"

- Przy premierze powinny powstać dwa sztaby kryzysowe. Jeden powinien zajmować się szpitalami zakaźnymi, a drugi powinien zająć się zabezpieczeniem pozostałych szpitali, przychodni, domów spokojnej starości, hospicjów - ocenia polityk PO i lekarz. Przekonuje, że nasz kraj mógł być dobrze przygotowany do epidemii, ale rządzący zlekceważyli zagrożenie. - Testowanie pracowników służby zdrowia to klucz, bo jeśli oni zachorują, nie będzie miał kto nas leczyć i ludzie zaczną umierać, nawet na choroby niezwiązane z koronawirusem - przestrzega.

Europoseł PO chwali społeczną samoorganizację. - To dobrze, że działamy, kiedy rządzący zawodzą. A zawodzą, bo jeśli co szósty zakażony to pracownik służby zdrowia, to świadczy o tym, że o nich nie zadbaliśmy - mówi. - Walka z wirusami jest bardzo trudna z medycznego punktu widzenia. Nie przewiduję, by w najbliższym czasie przygotowano szczepionkę - zastrzega.

- Do żargonu łyżwiarstwa figurowego wejdzie nazwa “piruety Gowina”. Być szefem partii, złożyć dymisję i powiedzieć, że jego partia będzie głosowała inaczej niż on, to mógł wymyślić tylko Jarosław Gowin - ocenia gość “Wybierz! Podcastu” ostatnie tarcia w Zjednoczonej Prawicy.

Pytam też polityka PO o wybory. - Wyborów 10 maja po prostu nie będzie. Epidemia będzie miała poważne konsekwencje. Zmienianie zasad wyborczych w trakcie biegu, w trakcie finału tej kampanii, której nie ma, jest uczciwe, niebezpieczne, grozi sfałszowaniem tych wyborów i o tym trzeba mówić wprost. Nie będzie zgody na żadne manewry tylko po to, by ktoś mógł przejąć kontrolę nad procesem wyborczym. Te ustawy, które składa PiS, nie zapewniają żadnego bezpieczeństwa wyborów, wręcz skłaniają do fałszowania tych wyborów - przestrzega Arłukowicz. - Sposób głosowania proponowany przez PiS wręcz gwarantuje, że te wybory będą sfałszowane - dodaje.

- Mają narzędzia, by walczyć z kryzysem, nie korzystają z nich, z takich czy innych powodów. Próbują przy okazji szalejącego wirusa wprowadzać ustrój autorytarny. Te ruchy mogą temu służyć, to jest wielkie zagrożenie - przestrzega Arłukowicz.

Arłukowicz przekonuje, że przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych w Bawarii nie jest argumentem za przeprowadzeniem ich w Polsce. - Wybory w Bawarii to nie są wybory w Polsce, które mają zostać zorganizowane przez ministra Sasina. Uświadamiam państwu, że te wybory ma przygotować Sasin. To chyba odpowiedź na to, jak one mogą być przeprowadzone i w jakiej konstrukcji - mówi poseł PO.

Pieniądze z 13. emerytury i 500 plus na walkę ze skutkami koronawirusa? - Jakiekolwiek pomysły, jeśli się pojawią, zabierania ludziom pieniędzy, bo rząd był nieprzygotowany, są pomysłami skandalicznymi. Rząd ma znaleźć środki, żeby państwo funkcjonowało sprawnie. Kilka dni temu prezes NBP pan Glapiński mówił o nieograniczonych zapasach gotówki. No to panowie, wyciągajcie te pieniądze, bo trzeba pomóc ludziom i firmom - apeluje poseł PO. Zawieszenie reguły wydatkowej, ograniczającej deficyt? - Jesteśmy gotowi walczyć z tym wirusem ramię w ramię, ale z ludźmi poważnymi - zastrzega.

- Trwa pełzająca zmiana ustroju państwa bez wprowadzania przepisów o stanach nadzwyczajnych. To sytuacja niedopuszczalna. Rząd nie podejmuje formalnej decyzji, bo jak powiedział premier Gowin, kasa państwa jest pusta. Nie dlatego, że te pieniądze zostały wydane na budowanie bezpieczeństwa publicznego, ale dlatego, że rząd prowadził politykę opartą o nepotyzm, opartą o przejmowanie o używanie publicznych środków do prowadzenia polityki partyjnej, co jest niedopuszczalne - ocenia szef kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Arłukowicz mówi też o wizji Trybunału Stanu dla polityków PiS. - Trybunał Stanu dla polityków PiS jest na horyzoncie, to prawda. Ale teraz jest czas walki z koronawirusem, powinniśmy to robić ramię w ramię. Będziemy mówić o rozliczaniu tych, którzy nie dopełnili obowiązków, którzy lekceważyli ostrzeżenia - wszyscy będą musieli odpowiedzieć na te pytania. Ale nie teraz, teraz musimy chronić naszych bliskich, więc nie będę prowadził dywagacji partyjno-politycznych - mówi.

W drugiej części Michał Wróblewski, reporter polityczny Wirtualnej Polski, mówi o napięciach w obozie Zjednoczonej Prawicy. - Oni zdają sobie sprawę, że te konflikty szkodzą wszystkim w tym obozie, ludzie to źle odbierają. Ale Kaczyński idzie na zderzenie z wyborami 10 maja - relacjonuje. - Premier lubi czarować rzeczywistość, ale ma świadomość, że dłużej się tego robić nie da - mówi gość “Wybierz! Podcastu”. Dziennikarz ujawnia też informacje o nagraniu, na którym polityk PSL miał grozić politykowi PO odwetem, jeśli nie złagodzą języka wobec Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Trzecia część to podsumowanie tygodnia. W nim m.in. o tym, jak PiS próbuje doprowadzić do wyborów 10 maja, o tarciach w opozycji i konflikcie w obozie władzy.