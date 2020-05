Wybierz! Podcast - Odcinek 11 - 11.05 - dr Mikołaj Małecki

Gość “Wybierz! Podcastu” wskazuje, że przyczyn trzeba szukać w połowie kwietnia, kiedy odebrano państwowej komisji wyborczej m.in. prawo do ustalenia wzoru kart do głosowania. - Wybory zostały zlikwidowane działaniami większości sejmowej - wskazuje autor bloga Dogmaty Karnisty. - Przez to jesteśmy w próżni prawnej, bo trwa postanowienie marszałek Sejmu o wyborach 10 maja, a z drugiej strony nie ma możliwości ich zorganizowania - dodaje dr Małecki.

- To sytuacja bez precedensu. Jako karnista patrzę na to z przerażeniem, ale też z zaciekawieniem, bo to wyzwanie: co z tym wszystkim należy zrobić - przyznaje dr Małecki. - Jeśli ktoś ma do wyboru postąpić zgodnie z prawem, a wybiera czyn bezprawny, który jest opisany kodeksie karnym, to podlega odpowiedzialności karnej - dodaje.