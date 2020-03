Wybierz! Podcast - odc. 3 - Goście: Szymon Hołownia, Robert Feluś

Nie wycofuję się z wyścigu. Zamierzam kandydować w wyborach, niezależnie, czy będą w maju, czy w październiku - zapewnia. Mówi też, jak zamierza utrzymać 500+, jednocześnie zwiększając wydatki na opiekę zdrowotną i sprawne państwo . - Nie podpisałbym ustawy o 13. i 14. emeryturze. Nie można, w momencie kiedy jest dobrze, rozdawać wszystkiego, bo kiedyś będzie źle i te pieniądze będą potrzebne - dodaje Szymon Hołownia w “Wybierz! Podcast”. Do podwyższenia wieku emerytalnego podchodzi jednak niechętnie - chce namawiać i zachęcać Polaków do dłuższej pracy.

- Dość wnikliwie przeczytałem konstytucję. Nie widzę tam rzeczy do zmiany w najbliższym czasie - mówi Hołownia. Kandydat mówi też sądownictwie: - Wymiar sprawiedliwości zdewastowany reformami PiS i Andrzeja Dudy , musi wrócić do normalności.

Hołownia to jedyny kandydat, którego osobisty majątek nie jest lub nie był publicznie znany. Pytamy go więc, czy w ramach transparentności życia publicznego jest gotowy wypełnić i opublikować takie oświadczenie majątkowe, jakie wypełniają posłowie. - Tak, ale w ramach prawa. Wybory mogą pójść tak, mogą pójść siak. Nie chcę wyskakiwać przed szereg, bo to może być wykorzystane przeciw mnie - mówi. Dodaje, że nie zgromadził wielkiego majątku, a dla banków jest raczej biorcą kredytów, niż dawcą depozytów. - Jeżeli zostanę prezydentem, upublicznię mój majątek pierwszego dnia po wyborze - deklaruje Szymon Hołownia w “Wybierz! Podcaście”.

Drugim gościem podcastu jest Robert Feluś, zastępca redaktora naczelnego Wirtualnej Polski. Rozmawiamy o tym, co musiałoby się stać, by rządzący zdecydowali się na przełożenie wyborców. - Po fali entuzjazmu, będzie coraz więcej głosów niezadowolenia. Skończy się okres miodowy dla władzy - ocenia dziennikarz. - Jeśli wybory się odbędą w pierwotnym terminie, to opozycja przez następne lata będzie mogła opowiadać, że wygrana Dudy jest moralnie wątpliwa - dodaje. - Andrzej Duda korzysta na tej sytuacji. To nieprzyzwoite. Nie powinien teraz wizytować szpitali czy linii produkujących środek dezynfekcyjny - twierdzi red. Feluś. Rozmawiamy też o tym, jak Andrzej Duda wyszedł na targach ws. TVP i Jacka Kurskiego, a także o byłej już szefowej kampanii reelekcyjnej prezydenta Jolancie Turczynowicz-Kieryłło.