Wulkan, sądy i zwierzęta. Najlepsze zdjęcia tygodnia

Aktualne wydanie zdjęć tygodnia zdaje się być zdominowane przez zwierzęta. I tak jest w istocie. Pamiętać jednak należy, że cykl nie jest podsumowaniem najważniejszych wydarzeń tygodnia (choć zdjęcia ilustrujące je mogą tu się znajdować), ale zbiorem najciekawszych kadrów znalezionych w agencjach fotograficznych. Skoro mamy to już za sobą, czas na to, po co tu przyszliście.

Dumny ojciec z ponad setką potomków. Młode krokodyle wręcz biły się o miejsce na jego grzbiecie podczas pierwszej w życiu przeprawy przez rzekę w Chambal Wildlife Sanctuary w Indiach. Samiec zajmować się będzie młodymi do momentu, aż te same będą potrafiły zdobyć dla siebie pożywienie i będą wyglądać na tyle poważnie, że każdy w okolicy będzie bał się do nich podejść.

Źródło: East News

Nieco wyżej i po drugiej stronie świata inna rodzina karmi swoje młode. Ale jeśli myślicie, że zdjęcie wykonano w Polsce, to jesteście w błędzie. Zdjęcie jednego z nieoficjalnych symboli naszej ojczyzny wykonano bowiem w Linkenheim niedaleko Karlsruhe w Niemczech. Pozostaje zapytać, kiedy wrócą z emigracji nad Wisłę, bo swoje już chyba zarobiły.

Źródło: PAP/EPA

Co z tego, że Kilauea od dłuższego czasu pluje lawą i puszcza gazy, skoro zabukowaliśmy pole golfowe? Hawajski wulkan, nawiasem mówiąc jeden z najbardziej aktywnych na świecie, od kilkunastu dni pustoszy największa wyspę archipelagu potokami lawy. Olbrzymie szczeliny, które pojawiły się na wyspie były jednak zaledwie zwiastunem tego, co nastąpiło 17 maja, kiedy Kilauea po prostu eksplodował, plując pyłem na wysokość nawet 9 kilometrów.

Źródło: Getty Images

Mieszkańcy Chicago zostali zaskoczeni nietypową instalacją artystyczną, zwracającą uwagę na łatwość, z jaką można nabyć w USA broń. Stoisko pilotujące fikcyjne Chicago Gun Share Program ("Program współdzielenia i udostępniania broni") było wręcz oblegane przez przechodniów, którzy nie potrafili odmówić sobie zdjęcia z karabinem maszynowym. Magazynki były oczywiście puste.

Źródło: Getty Images

16 maja Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę, uchylając wcześniejszy prawomocny wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Niesłusznie skazany Komenda ubiegać się będzie o 10 milionów złotych odszkodowania, o czym na specjalnej konferencji prasowej po ogłoszeniu wyroku poinformował wraz z mecenasem, byłym ministrem sprawiedliwości, Zbigniewem Ćwiąkalskim.

Źródło: PAP

Poczęstunek podczas śniadania prasowego, zapowiadającego otwarcie sezonu w „Pokoju na lato” Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Pokój na lato to letni pawilon rekreacyjno-kulturalny zlokalizowany przy MPW. Jak widać korzystać mogą z niego nie tylko ludzie.

Źródło: PAP

Królewskie święte woły prowadzone przez tajskich oficjeli w czasie Królewskiego Orania w Bangkoku. Tradycyjna ceremonia obywa się corocznie i symbolizuje początek sezonu upraw ryżu. Do stolicy Tajlandii zjeżdżają wówczas tysiące rolników, szukając poniekąd boskiego zapewnienia, że w trakcie żniw zbiorą obfity plon. W tym roku woły zjadły trawę, piły wodę oraz alkohol, co odczytano jako zapowiedź odpowiedniego nawodnienia upraw, a tym samym urodzaju.

Źródło: PAP/EPA

Dawid vs Goliat. Niepełnosprawny Palestyńczyk miota kamieniami w izraelskich żołnierzy za pomocą własnoręcznie wykonanej procy niedaleko granicy Izraela we wschodniej Gazie. W starciach z Izraelem, które rozpoczęły się od protestów przeciw przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy, zginęło 60 Palestyńczyków. Obrażenia odniosło aż 2771 osób, z czego 1370 zostało postrzelonych. 15 maja był najkrwawszym dniem w Strefie Gazy od czasu wojny Hamasu z Izraelem w 2014 roku.