Wszystkich Świętych 2019 i Zaduszki. Co to za święta? Czy sklepy są wtedy otwarte? Wszystkich Świętych, uroczystość przypadająca co roku 1 listopada to tzw. czerwona kartka w kalendarzu, czyli dzień wolny od pracy. Co i jak wtedy świętujemy? Czym różni się Wszystkich Świętych od Zaduszek? Wszystkich Świętych a Zaduszki. Co świętujemy 1 i 2 listopada? (iStock.com, Fot: Fotokon) Uroczystość Wszystkich Świętych to w Kościele katolickim dzień radosny. W jego trakcie chrześcijanie powinni cieszyć się, że niektórzy zaznali zbawienia i cieszą się bliskością Boga. Niestety, nie dla każdego 1 listopada jest świętem radosnym. Pośród Polaków panuje przekonanie, że Wszystkich Świętych to dzień zadumy, podczas którego odwiedzamy groby bliskich. 1 listopada jest szczególnie trudny dla osób, które niedawno pożegnały osoby, które były im bliskie. We Wszystkich odżywają wspomnienia, a wielu osobom szczególnie brakuje bliskości tych, którzy odeszli. Wszystkich Świętych w Kościele katolickim Zgodnie z zasadami kościoła rzymskokatolickiego Wszystkich Świętych to święto nakazane. Oznacza to, że tego dnia wierni powinni uczestniczyć we mszy świętej, w przeciwnym razie popełnią grzech ciężki. Nabożeństwa w dniu Wszystkich Świętych bardzo często odbywają się na cmentarzach. Wierni całymi rodzinami gromadzą się wtedy nad grobami członków rodziny i modlą się w ich intencji. Polską tradycją związaną z Uroczystością Wszystkich Świętych jest sprzątanie nagrobków oraz dekorowanie ich zniczami, oraz wiązankami kwiatów. Rośliny kładzione na nagrobkach mogą być żywe (szczególnie popularne w tym okresie są chryzantemy) lub sztuczne. 1 listopada na cmentarzach królują brązy, czerwienie, żółcie oraz odcienie zieleni. Wszystkich Świętych a Zaduszki. Czym różnią się te święta? Polska tradycja nieco wypaczyła znaczenie Uroczystości Wszystkich Świętych. Zgodnie z tradycją Kościoła powinien to być dzień, który poświęcony wszystkim duszom, które trafiły do nieba. Następnego dnia, czyli w Zaduszki, powinniśmy wspominać zmarłych z naszych rodzin i modlić się o zbawienie dla nich. Wszystkich Świętych i Zaduszki to również dwa różne święta pod względem prawa. 1 listopada jest jednym z dni ustawowo wolnych od pracy. Tego dnia obowiązuje zakaz handlu, dlatego wszystkie supermarkety będą zamknięte. Zakupów nie uda nam się zrobić również w wielu galeriach handlowych. Zaduszki to jedynie święto kościelne. Tego dnia nie obowiązuje zakaz handlu. 2 listopada nie jest dniem wolnym od pracy, dlatego mogą być wtedy otwarte wszystkie sklepy. Prawo nie przewiduje również żadnych ograniczeń co do godzin otwarcia placówek handlowych.