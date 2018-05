"Wszechmogący" Kaczyński, Polacy to nacjonaliści. France3 pokazała wyjątkowo negatywny reportaż

Rozmodleni przywódcy: prezydent Duda, premier Morawiecki oraz "wszechmogący" Jarosław Kaczyński ciągną Polskę w przepaść autorytarnych rządów. Sami Polacy dali się już zindoktrynować. Teraz to głównie nacjonaliści i antysemici - przekonują w reportażu dziennikarze stacji France 3.

Ostry biskup Pieronek

Materiał zaczyna się od ujęć na cmentarzu Powązkowskim przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej, uroczystości rocznicowych 10 kwietnia 2018 roku. Francuscy dziennikarze pokazują modlących się i składających kwiaty prezydenta Andrzeja Dudę , premiera Mateusza Morawieckiego , oraz Jarosława Kaczyńskiego . W materiale zabiera głos uczestnik rocznicy. - Polska wstaje z kolan - mówi do kamery.

- W Polsce demokracji nie ma. Są pozory demokracji - komentuje w materiale biskup Tadeusz Pieronek. Wprowadza dziennikarzy na Wawel. Wskazując na grób Marii i Lecha Kaczyńskich ubolewa, że to jedyny prezydent pochowany na tej nekropolii. Ma to być dowód, że Kaczyński o decyduje o wszystkim co dzieje się w Polsce.