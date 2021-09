Wstydliwa przypadłość może wskazywać na COVID-19. Nowe badania

- Na podstawie pobranych próbek odkryliśmy, że osoby zakażone SARS-Cov-2 wydzielają bardzo różne substancje chemiczne. Wykorzystaliśmy to odkrycie do opracowania urządzenia do wykrywania konkretnych zapachów wytwarzanych przez niektóre bakterie występujące w pocie pacjentów chorych na COVID-19 - wyjaśnił Chadin Kulsing, jeden z naukowców zaangażowanych w badania.