Wstrzyknęła śpiącemu mężowi insulinę. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

Sąd aresztował 53-letnią mieszkankę Lewina Brzeskiego (woj. opolskie), która wstrzyknęła mężowi insulinę. Prokuratura sklasyfikowała to jako próbę odebrania życia mężczyźnie i postawiła kobiecie zarzut usiłowania zabójstwa.

Według wstępnych ustaleń policji, podejrzana, wykorzystując moment snu swojego męża, wstrzyknęła mu insulinę. Mężczyzna nie chorował na cukrzycę, dlatego zastrzyk mógł spowodować tzw. śpiączkę hipoglikemiczną i doprowadzić do jego śmierci. Wezwana w sobotę rano do nieprzytomnej ofiary karetka pogotowia przewiozła 55-letniego poszkodowanego w ciężkim stanie do szpitala.