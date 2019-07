Wstrząsy w kopalniach na Dolnym Śląsku. Nie żyje górnik, są ranni

Najpierw doszło do silnego wstrząsu w kopalni Rudna w Polkowicach, który był odczuwalny w całym regionie. Pięć osób zostało rannych. Potem ziemia zatrzęsła się w Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice. Tu zginął górnik, który znalazł się pod obwałem.

Kolejny wstrząs w innej kopalni

Około godz. 22.00 doszło do drugiego wstrząsu, tym razem w Zakładzie Górniczym Polkowice-Sieroszowice, który również należy do KGHM Polska Miedź. Nie wiadomo jeszcze, jaką miał siłę. Ratownicy poszukują jednego górnika. To operator maszyny do stawiania obudowy hydraulicznej.