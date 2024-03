"Wstrząsający raport". Chcą ścigać byłego RPD

Nie był to jedyny zarzut, wobec urzędu za czasów jej poprzednika. Horna-Cieślak poinformowała, że został już zgłoszony pierwszy incydent naruszenia danych osobowych dziecka. Oceniła, że dane te nie były należycie chronione w biurze RPD. Zapowiedziała, że "będą zgłaszane kolejne incydenty, w których dane osobowe były bezpodstawnie udostępniane bądź dostęp do tych danych posiadały osoby, które nie posiadały w tym zakresie żadnego upoważnienia".

Zarzuciła też Pawlakowi, że nie ratyfikował Trzeciego Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka, bo stwierdził, że "nie będzie się tym zajmował". Jego działania w sprawie kryzysu pieczy zastępczej ograniczyły się zaś do jednego wystąpienia do premiera. Przypomniała też, że w grudniu Pawlak wystąpił z Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka. Poinformowała, że już złożyła wniosek o ponowne przystąpienie do tej organizacji.