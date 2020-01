Wstrząsający dar trafił do zbiorów Muzeum Auschwitz

Do zbiorów Muzeum Auschwitz trafił album z fotografiami. To historyczny dowód zbrodni hitlerowskiej, bo album oprawiony jest w okładkę wykonaną ze skóry ludzkiej. Jak twierdzą eksperci, mogla ona zostać wykonana w niemieckim obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.



Eksperci Muzeum Auschwitz nie mają wątpliwości, że album oprawiony jest w ludzką skórę. Mogli to stwierdzić, bo w zbiorach jest już podobny obiekt. Specjaliści wykonali badania porównawcze z wykorzystaniem technologii FT-IR. Pracownie Konserwatorskie dysponują spektrofotometrem, dzięki któremu udało się ustalić skład obu okładek.

- Analiza porównawcza wykazała zawartość ludzkiej skóry oraz bardzo zbliżone ilości Poliamidu 6 i Poliamidu 6,6. Zawartość polimerów wykorzystywanych do produkcji włókien syntetycznych jest o tyle istotna, że zostały one wynalezione dopiero w 1935 r. Informacja ta pozwala nam określić czas powstania okładki. Poliamidy w okresie II wojny światowej były nowością techniczną i dostęp do nich był ograniczony. Na terenie Rzeszy sztuczne włókna wykorzystywano do produkcji spadochronów – powiedziała Elżbieta Cajzer, kierownik Zbiorów Muzeum Auschwitz.