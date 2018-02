Wstrząsające zeznania lokatorów: "Bili jego głową w drzwi. Był zalany krwią"

Brutalna przemoc, zastraszanie i zabieranie emerytur - tak zdaniem lokatorów z kamienicy przy ul. Lutosławskiego 9 miała wyglądać "reprywatyzacja" na warszawskim Żoliborzu. - Trzy osoby zostały bezdomne, a jedna zmarła - zeznała przed komisją reprywatyzacyjną była lokatorka kamienicy Alina Kołodziejczyk.

Ze wstępnych ustaleń komisji weryfikacyjnej wynika, że kamienica przy ul. Lutosławskiego 9 została zburzona w czasie wojny. Później ze środków publicznych została odbudowana i zmodernizowana, a na koniec (w 2013 roku) przekazana prawowitym spadkobiercom. Według lokatorów, to wtedy zaczęły się tam tzw. "dzikie eksmisje" bez wyroku sądu.

- Pan Marek Orłowski mieszkał na parterze. Był bardzo spokojny. Przychodzili do niego co miesiąc, jak dostawał emeryturę, i zabierali ją, zostawiając mu tylko 100 złotych - opowiadała łamiącym się głosem Alina Kołodziejczyk. - Przed domem stoi pan Orłowski zalany krwią, a z tyłu za nim pani Wierzbicka (właścicielka kamienicy - red.) i bije jego głową w szklane drzwi. Za nią stoi jej córka i pan Piotr, i wszyscy go tłuką - dodała. Mężczyzna miał zostać ostatecznie wyrzucony z mieszkania i trafić na bruk. Niedługo potem zmarł.