Wstrząsające szczegóły zbrodni na strzelnicy. Sprawca chciał zostać "polskim Breivikiem"

23-letni mężczyzna zastrzelił instruktorkę strzelectwa i usiłował zabić jej męża. Jak podaje "Super Express", zabójstwo na strzelnicy miało być jedynie środkiem do zdobycia broni i amunicji do kolejnych mordów. Na liście Maksymiliana S. znalazło się w sumie 48 osób.

Do zbrodni doszło 14 czerwca tego roku. Najpierw mężczyzna niespodziewanie otworzył ogień do instruktorki strzelectwa, a następnie próbował zabić jej męża, który również pracował na strzelnicy. Broń jednak się zacięła. - Nagle widzę, że ktoś do mnie podbiega, mierzy z broni, mówi "ciebie też" i dwukrotnie naciska na spust. Do końca życia nie zapomnę tego zdziwienia, że broń nie wypaliła. (...) Używałem jej od wielu lat i nigdy się nie zacięła - relacjonuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Andrzej Chyliński, współwłaściciel strzelnicy w Nietoperku (woj. lubuskie).