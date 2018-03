Wstrząsające relacje poszkodowanych w Poznaniu. "Wołałam ją, ale już nie żyła"

Tomasz J., który miał brutalnie zabić żonę, a potem spowodować wybuch gazu, jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. "Źle mu z oczu patrzyło" - mówią o nim sąsiedzi, których pozbawił dachu nad głową?

Wszystkie oczy skierowane na jedną osobę

Do wybuchu w poznańskiej kamienicy doszło w niedzielę. Wszystko wskazuje na to, że zazdrosny o swoją żonę Tomasz J. okaleczył ją, zabił, a następnie przy użyciu gazu doprowadził do eksplozji. Bilans tragedii to 5 ofiar śmiertelnych i ponad 20 rannych.