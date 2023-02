Wstrząsające okoliczności śmierci podczas wycinki drzew pod Toruniem. "Wszyscy piliśmy"

Śledztwo przeciwko pracodawcy

Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód oraz Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzają, czy do wypadku nie przyczyniło się zaniedbanie ze strony pracodawcy. Wszczęto śledztwo w kierunku art. 220 i 155 Kodeksu karnego, które pomoże ustalić, czy z powodu działań pracodawcy nie doszło do narażenia życia i zdrowia pracownika na niebezpieczeństwo. Taką formą zaniedbania miałoby być dopuszczenie osób nietrzeźwych do pracy z wykorzystaniem pilarek.