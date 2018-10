Wstrząsające doniesienia o zachowaniu strażników leśnych. "Są bezkarni"

- Zawiesili mnie na rękach wykręconych do tyłu. Ból był potworny - opowiada jeden z aktywistów o zachowaniu strażników leśnych. W sprawie interweniował RPO Adam Bodnar. Usłyszał jednak, że nie będą sądzeni za przekroczenie swoich obowiązków.

- Aktywiści byli uderzani w twarz i duszeni. Niektórymi osobami rzucano w błoto lub w krzaki jak workiem ziemniaków - powiedział Bohdan z Obozu dla Puszczy i Fundacji Dzika Polska. Strażnicy leśni jednak nie odpowiedzą za przekroczenie swoich obowiązków, bo nie są funkcjonariuszami publicznymi. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odmówił przyznania im takiego statusu, o co wystąpił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Portal oko.press przypomniał najdłuższy, trzytygodniowy protest przeciwko wycince w Puszczy Białowieskiej z 19 października 2017 roku na Wilczej Trybie. Doszło tam do dramatycznych scen, o których niektórzy do dziś pamiętają. Na przykład Jacek Kusz, fotograf, laureat nagrody Grand Press Photo 2017 za zdjęcia protestów w Puszczy Białowieskiej, aktywista Obozu dla Puszczy.

- Była tam Niemka, której ręka była przez tubę przymocowana do beczki z cementem. Brutalnie, nie zważając na jej protesty, kilku strażników siłą wyrwało jej dłoń z zaczepu. To tak, jakby siłą wyrwać komuś rękę z kajdanek. Trwało to minutę, a ona potwornie darła się z bólu. W końcu straciła przytomność. Rzucono ją na ziemię i leżała tam dobre pół godziny - opowiedział.