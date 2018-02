Wstrząsające dane. Tysiące dzieci zmarło od 2014 r. szukając miejsca do życia

Od 2014 roku ponad 1 300 małych emigrantów straciło życie podczas ucieczki przed prześladowaniami i głodem. Połowa z nich - przy próbie przeprawy przez Morze Śródziemne. Tak wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

Przeciętni wiek małego imigranty wynosi 8 lat. Z kolei najbardziej niebezpieczna jest przeprawa przez Morze Śródziemne z Turcji do Grecji. Jak wynika z raportu, co najmniej 396 imigrantów, którzy nie ukończyli 18 lat, utonęło w trakcie przeprawy przez wschodnią część Morza Śródziemnego (z Turcji do Grecji), 164 nieletnich imigrantów utonęło starając się przeprawić wodami środkowej części Morza Śródziemnego (z Libii do Włoch), a 16 utonęło w wodach zachodniej części Morza Śródziemnego (z Maroka do Hiszpanii).