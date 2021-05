Wstrząs. Odchodzi prezes PKO BP, bliski współpracownik premiera

- Propozycja banku zawarcia ugody z klientami "frankowymi" nie jest przyznaniem, że umowa kredytowa była źle skonstruowana, a odpowiedzialnym podejściem do problemu. Nikt nie przewidywał, że kurs szwajcarskiego franka w ciągu kilkunastu lat wzrośnie dwukrotnie. 30-40 proc. - owszem, ale 100 proc.?! - to wydawało się niemożliwe. Klienci byli niezadowoleni. Nawet jeśli ich rata nie wzrosła, okazywało się, że wciąż mają do spłacenia tyle co na początku. Postanowiliśmy wyjść temu naprzeciw – powiedział wiceprezes Kozłowski.