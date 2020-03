Reportaż WP, DW i Interii nominowany do prestiżowej nagrody

W dniu kapitulacji Niemiec były niemiecki nazistowski starosta Claus Volkmann znika z Łowicza. W Niemczech Zachodnich pojawia się utalentowany dziennikarz Peter Grubbe. Przez lata nikt nie orientuje się, że to jedna i ta sama osoba. Opisujący tę historię wspólny reportaż Wirtualnej Polski, Deutsche Welle i Interii w ramach akcji "Zbrodnia bez kary" został nominowany do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej.

#Zbrodniabezkary to projekt, w którym dziennikarze trzech redakcji połączyli siły, by w swoich reportażach pokazać szersze spojrzenie na wojnę i zbliżyć się zarówno do postaci tych, którzy uczestniczyli w zbrodniach, a później uniknęli kary, jak i ich ofiar. W ręce czytelników trafił cykl - efekt współpracy, spotkań ze świadkami, prowadzonych od wielu miesięcy śledztw i kwerend w archiwach na terenie Polski i Niemiec.

Reporter Wirtualnej Polski Piotr Barejka, dziennikarka Deutsche Welle Katarzyna Domagała-Pereira i fotograf Maciej Stanik ruszyli tropem Grubbego/Volkmanna. Dotarli do Ocalonych z Zagłady, którzy w Kołomyi cierpieli na skutek działań zbrodniarza. Prześledzili jego karierę w powojennych Niemczech i dotarli do człowieka, który go zdemaskował. Pojechali też do Kołomyi, gdzie do dziś widać straszne skutki działalności nazisty i jego popleczników - miasta, w którym z licznej społeczności żydowskiej została garstka, a przeszłość zniknęła na zawsze.