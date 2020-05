Wspólna misja NASA i SpaceX. Kiedy start rakiety Falcon 9?

W środę miało dojść do startu rakiety Falcon 9, ale ze względu na złe warunki atmosferyczne został on przełożony. To wspólne przedsięwzięcie NASA i SpaceX.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Misja NASA i SpaceX. Kiedy start rakiety Falcon 9? (PAP)