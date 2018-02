Wróżbita Maciej przepowiedział przyszłość Kaczyńskiemu i Tuskowi. Dostrzegł, że prezes PiS jest przemęczony

Słynny polski wróżbita pokusił się o przepowiedzenie przyszłości czołowych polskich polityków. Podczas programu "Skandaliści" wyciągnął karty i powiedział jakie według niego będą dalsze losy prezesa PiS i szefa RE.

Wróżbita pojawił się w programie "Skandaliści" na antenie Polsat News. W trakcie rozmowy rozłożył karty i powiedział co według niego czeka Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Wróżba wskazała, że prezes PiS pozostanie na swojej pozycji i będzie nadal zarządzał partią. Macieja zaniepokoił stan zdrowia Kaczyńskiego, który według kart jest przemęczony. Co do przyszłości Donalda Tuska wróżbita stwierdził, że były premier nie wróci do ojczyzny. "Jemu jest dobrze (…) jest zadowolony z tego co ma" - ocenił Maciej.