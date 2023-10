WROTA STATYSTYKI otwierają nowe możliwości analizy danych

Innowacje, do których dostęp otwierają WROTA STATYSTYKI, dotyczą nie tylko zbierania, przetwarzania i analizy danych. To przede wszystkim udostępnianie danych w zróżnicowanej formie i za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Tam, gdzie jest to możliwe statystyka odchodzi od zadawania pytań poszczególnym respondentom i pozyskuje dane z administracyjnych i pozaadministracyjnych rejestrów przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Wykorzystywne są nowe źródła danych, takie jak: informacje rejestrowane przez kasy fiskalne dużych sieci handlowych, dane dotyczące natężenia ruchu na autostradach, dane dostarczane przez operatorów sieci komórkowych, a nawet zdjęcia satelitarne.