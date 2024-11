Sieciowa restauracja zaszalała we Wrocławiu. Las Vegas na Gaju

Tymczasem w tym zadziwiającym, przemienionym lokalu nie da się zamówić niczego do jedzenia. Jednak okazja jeszcze będzie .

Sceneria jak z planu filmu "Vonka", multimedialne pokazy na wysokich budynkach i poddany metamorfozie budynek sieciówki gastronomicznej z wielkimi frytkami na dachu zadziwił mieszkańców Wrocławia. Ta oszołamiająca przemiana lokalu przy Bardzkiej 3a to efekt przygotowywanej przez firmę reklamy .

Ta feeria barw zostanie utrwalona na filmie i będzie zachętą do degustacji nowej kanapki McDonald’s. Na czas produkcji nagrania lokal jest nieczynny, wstęp mają tylko aktorzy, statyści i członkowie ekipy technicznej .

Zdradza to informacja wywieszona na klatkach okolicznych bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. Administracja wyjaśnia, że utrudnienia związane z przygotowaniem do świątecznego wydarzenia reklamowo-promocyjnego mogą potrwać do 9 grudnia 2024 roku.