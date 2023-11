Otwarcie sklepu HARIBO w Magnolia Park we Wrocławiu

- HARIBO to marka nowoczesna, świadomie budująca swoją ofertę i ekspert w kategorii żelek i pianek. Aby być jeszcze bliżej naszych konsumentów otworzyliśmy kolejny w Polsce firmowy sklep HARIBO w Magnolia Park we Wrocławiu. Miłośnicy żelek znajdą tu bestsellery, unikalne produkty dostępne tylko w naszych firmowych sklepach, a także duże rodzinne opakowania doskonałe do dzielenia się z bliskimi. Oferujemy również produkty wegetariańskie i wegańskie, które doskonale wpisują się w aktualne trendy i odpowiadają na potrzeby naszych odbiorców. W firmowym sklepie HARIBO mamy także asortyment "non food", czyli wysokiej jakości, unikatowe akcesoria związane z marką. Dodatkowo w sklepie dostępna jest unikalna strefa pick&mix – pełna różnorodnych smaków i kształtów, gdzie każdy miłośnik żelek będzie mógł skomponować swój własny, owocaśny zestaw ulubionych produktów. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu w Magnolia Park – mówi Marzena Sadurska, Manager Brand Marketing HARIBO Polska.