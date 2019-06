Wrocław. Zostawił dziecko w aucie i poszedł do sklepu. Ojciec zatrzymany

Do groźnej sytuacji doszło przed jednym z supermarketów we Wrocławiu. 35-latek zostawił swojego 7-letniego synka w aucie, a sam poszedł robić zakupy. Tłumaczył, że nie chciał budzić śpiącego dziecka. Grozi mu 5 lat więzienia.

Tragedią mogła się skończyć sytuacja we Wrocławiu. Przed jednym z supermarketów w zamkniętym samochodzie spało 7-letnie dziecko. Jak informuje RMF FM, jego ojciec poszedł robić zakupy.

Chłopca zauważyli przypadkowi przechodnie. Natychmiast zawiadomiono ochronę sklepu i policję. Mężczyzna był kilka razy wzywany przez megafon, by wrócił na parking, ale bezskutecznie.

Ojciec pojawił się po kilkunastu minutach. Jak twierdzą świadkowie, w sumie nie było go ok. pół godziny. Ojca zatrzymano. Grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności.