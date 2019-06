Dziadek zostawił wnuczkę w nagrzanym aucie. Dziecko zabrano do szpitala

Poszedł na zakupy do marketu, dziecko zostało w samochodzie. Dziadek dziewczynki, która miała czekać na niego w rozgrzanym samochodzie, może odpowiedzieć za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.

Dziecko było przytomne, ale mocno spocone. Funkcjonariusze poprosili obsługę sklepu o nadanie komunikatu i odnalezienie jej opiekuna. Zgłosił się do nich zdziwiony sytuacją dziadek dziewczynki.

Mężczyzna nie chciał iść do auta, próbował przekonać policjantów, że najpierw powinien dokończyć zakupy. Ostatecznie wrócił i otworzył drzwi do samochodu.

Na miejsce wezwano karetkę. Dziadek nie chciał, by dziecko zabierano do szpitala. Po interwencji na miejsce przyjechał ojciec dziecka i zgodził się, by przewieziono je na badania.