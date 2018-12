Wrocław: Wielki wybuch. Wyburzono cztery silosy w Popowicach

We Wrocławiu wyburzono cztery betonowe silosy w porcie Popowice. Powstały one w latach 60. dwudziestego wieku. W ciągu kilku sekund zamieniły się w gruz.

Do wyburzenia konstrukcji zużyto 17 kilogramów materiałów wybuchowych. Specjalistyczna firma umieściła je w słupach nośnych. Po detonancji zachwiały one równowagą silosów, które osunęły się w tym samym kierunku. W ciągu sekundy przewróciły się na ziemię, pozostał po nich tylko gruz i chmura pyłu.

Port Popowice powstał pod koniec XIX wieku. Należał on do Frankfurckiej Spółki Kolei Towarowej. Na jego terenie wybudowanych zostanie ok. 2,5 tysiąca mieszkań.