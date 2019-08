Wrocław. Pogoda na dziś. Zobacz, czy w sobotę 24 sierpnia do Wrocławia zawita słońce

Pogoda we Wrocławiu będzie ciepła i słoneczna. Czy reszta weekendu będzie równie pogodna jak sobota? Sprawdź, jaką prognozę zapowiadają synoptycy.

Jaka będzie dziś pogoda we Wrocławiu?

W sobotę 24 sierpnia osoby przebywające we Wrocławiu mogą w pełni cieszyć się latem. Poranek będzie ciepły, choć wystąpi zachmurzenie, a temperatura o godzinie 6:00 rano wyniesie 18:00. Słońce wyjdzie zza chmur o godzinie 11:00 i słoneczna pogoda utrzyma się aż do wieczora. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 26 st. C, a wiatr zawieje z maksymalną prędkością 15 km/h. We Wrocławiu synoptycy przewidują także ciepłą noc. Koło godziny 22:00 termometry pokażą koło 22 st. C.