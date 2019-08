Wrocław — pogoda na dziś. Zapoznaj się z prognozą do Wrocławia i sprawdź, czy powinieneś przygotować się na upał

Pogoda we Wrocławiu we wtorek 27 będzie gorąca i słoneczna. Sprawdź, czy na najbliższe dni synoptycy również przewidzieli upały?

Jaka będzie dziś pogoda we Wrocławiu?

Osoby przebywające we Wrocławiu we wtorek, 27 sierpnia mogą przygotować się na upały. Według prognoz synoptyków temperatura o godzinie 6:00 rano wyniesie 20 st. C, a w ciągu dnia będzie szybko rosnąć. Maksymalna prędkość wiatru wyniesie 14 km/h. Przez niemalże cały wtorek niebo będzie bezchmurne, a zamiast parasolek, lepiej uzbroić się w kremy z filtrem i okulary przeciwsłoneczne. Już o godzinie 14:00 słupek rtęci podskoczy do 30 st. C. 27 sierpnia we Wrocławiu należy również oczekiwać gorącego wieczoru, gdyż o godzinie 22:00 termometry pokażą około 24 st. C.