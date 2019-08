Wrocław. Pogoda na dziś. Pochmurna, ale gorąca niedziela we Wrocławiu. Czy w najbliższych dniach będą upały?

Wrocław. Pogoda na dziś. Dziś synoptycy przewidują ciepłą, ale pochmurną niedzielę. Sprawdź, czy w nadchodzącym tygodniu we Wrocławiu wystąpią upały.

Jaka będzie dziś pogoda we Wrocławiu?

Osoby przebywające we Wrocławiu w niedzielę 25 sierpnia mogą oczekiwać pochmurnego, choć ciepłego dnia. O godzinie 6:00 rano termometry pokażą 18 st. C, a z czasem temperatura wzrośnie. Najcieplej, bo 28 st. C. będzie koło godziny 16:00. Maksymalna prędkość wiatru wyniesie 15 km/h. Mimo wysokich temperatur, słońce wychyli się zza chmur jedynie na trzy godziny. Nastąpi to po 17:00. Niedzielny wieczór będzie ciepły, chociaż nocne niebo także zasłonią chmur. O godzinie 22:00 termometry pokażą 22 st. C.