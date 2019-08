Wrocław. Pogoda na dziś. Ciepło i słonecznie, ale dopiero po południu

Pogoda we Wrocławiu przyniesie sporo słońca i nieznaczne ocieplenie. W kolejnych dniach temperatura będzie regularnie rosła, a w weekend powrócą upały.

Jaka będzie dziś pogoda we Wrocławiu?

Poranek we Wrocławiu nie będzie najcieplejszy. O godzinie 6 rano termometry odnotują 14 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 15 st. C. Do godziny 7 rano miejscami będzie mgliście.