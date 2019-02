Wrocław: Kot Wrocek w ratuszu. Prezydent miasta Jacek Sutryk przygarnął porzuconego kota

Kot Wrocek od dziś zamieszka w gabinecie prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Historia porzuconego na dworcu autobusowym kota wzruszyła wielu internautów. Dziś smutna opowieść doczekała się szczęśliwego zakończenia.

Kot Wrocek – Wrocław wybrał imię dla nowego mieszkańca ratusza

Kot Wrocek spełnionym obietnicy prezydenta Sutryka

Kot Wrocek – porzucenie i nowa szansa

Kot Wrocek (kot rasy brytyjczyk) został porzucony na dworcu autobusowym we Wrocławiu w nocy z 31 stycznia na 1 lutego. Czteroosobowa rodzina wybierała się w podróż do Pragi. Kiedy usłyszeli, że do autobusu nie mogą zabrać kota, wówczas podjęli zaskakującą decyzję. Mężczyzna zabrał transporter, w którym znajdował się zwierzak, wwiózł go na górę schodami ruchomymi i tam porzucił. Rodzina nie przejmując się losem kota ruszyła w podróż. Na szczęście pracownicy dworca okazali więcej serca. Kot Wrocek trafił do gabinetu weterynarza, gdzie okazało się, że brytyjczyk jest zdrowy i może trafić do adopcji. Wówczas zgłosił się po niego prezydent Jacek Sutryk.