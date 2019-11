Wrocław. Jak dojechać na cmentarze we Wszystkich Świętych? Rozkład jazdy

1 listopada Wrocław czekają duże zmiany w komunikacji. Na ulicach pojawią się dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe. Sprawdź, jak komfortowo dostać się na cmentarz.

Wrocław we Wszystkich Świętych. Specjalne linie tramwajowe

1 listopada wrocławian dowiezie na cmentarze 9 specjalnych linii tramwajowych, których nazwy zaczynają się od E. Będą one obsługiwać przede wszystkim cmentarze Osobowicki i Grabiszyński. Przedstawiamy ich rozkład.

Linie E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10 pojadą raz na 10 minut w godz. 8.00-18.00 oraz raz na 20 minut w godzinach 18.00-20.00. Linia E9 będzie kursować z częstotliwością co 20 minut w godz. 8.00-20.00, a E 11 raz na 20 minut w godzinach 8.00-18.00.

Wrocław 1 listopada. Specjalne linie autobusowe

We Wszystkich Świętych na ulicach Wrocławia pojawi się 7 autobusowych linii cmentarnych. Ich numery zaczynają się od cyfry 3. Specjalne linie będą jeździć godzinach 8:00-18:00 z częstotliwością co 15 minut, a w godzinach 18:00-20:00 średnio co 30 minut.