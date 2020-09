Wrocław. Gwałt na 14-latce. Rzecznik Praw Dziecka chce przyjrzeć się sprawie

- Cieszę się, że Rzecznik Praw Obywatelskich przyjrzy się tej sprawie. Wiem także, że Rzecznik Praw Dziecka chce przejrzeć akta, co dla mojej klientki jest bardzo dobrą informacją - mówi w rozmowie z WP mecenas Justyna Beni. Pełnomocnik 14-letniej ofiary ujawniła także, że we wtorek otrzymała pisemne uzasadnienie sądu apelacyjnego.

- Orzeczenie jest bardzo oględne, bo wydano je tuż po tej burzy medialnej . Dalej pojawiają się stwierdzenia, że moja klientka kładąc się do łóżka z oskarżonym zainicjowała kontakt fizyczny oraz oskarżony był nietrzeźwy, więc nie mógł zapanować nad swoimi popędami. Jak to przeczytałam, to byłam wstrząśnięta - dodała mecenas Beni.

Przemysław Czarnek nowym ministrem sprawiedliwości? Borys Budka: "Gorzej być nie może"

Sprawie przygląda się Rzecznik Praw Obywatelskich, który zawnioskował do wrocławskiego wymiaru sprawiedliwości o możliwość przejrzenia akt sprawy. W rozmowie z WP dyrektor Marek Łukaszuk z biura RPO zapowiedział "wnikliwą analizę wszystkich dostępnych materiałów" i dopiero wtedy będzie mógł wypowiadać się co do dalszych kroków Adama Bodnara. Niewykluczone jest, że rzecznik skorzysta ze swoich prerogatyw i wystąpi do Sądu Najwyższego o kasację wyroku.