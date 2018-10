Wrocław: CBA zatrzymało pracownika szpitala przyjmującego łapówkę

Wrocław- pracownik Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc przyjął łapówkę w kwocie 8 tys. zł. W zamian miał pomóc w wygraniu przetargu budowlanego, którego wartość to 100 tys. zł.

Wrocław – CBA zatrzymało nieuczciwego pracownika

W bramie jednej z wrocławskich kamienic pracownik Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przyjął korzyść majątkową w wysokości 8 tys. zł. Mężczyzna nie wiedział, że przekazywana łapówka jest akcją prowokacyjną śledczych CBA z oddziałów we Wrocławiu oraz Warszawie.

Wrocław – specjalista od pożarnictwa w rękach CBA

Zatrzymany mężczyzna był specjalistą do spraw przeciwpożarowych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Jako pracownik zajmował się kwestiami dotyczącymi przetargu budowlanego placówki, którego wartość to 100 tys. zł. W zamian za korzyści majątkowe oferował szczegóły dotyczące projektu. Informował „darczyńców” o tym jaką specyfikację powinny mieć ich oferty, aby przebić oferty konkurentów. Skorumpowany pracownik powoływał się na znaczące wpływy, a także oferował załatwienie wszelkich zewnętrznych ekspertyz.