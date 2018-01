Wrócił do domu z sylwestra taksówką. Jechał przez trzy kraje

Pewien Norweg na długo zapamięta tegoroczną zabawę sylwestrową. Okazała się bowiem dla niego bardzo kosztowna. Mężczyzna postanowił wrócić do domu taksówką. Wsiadł do niej w Kopenhadze, wysiadł w Oslo.

40-letni Norweg, mocno pijany, wsiadł do taksówki w stolicy Danii i zażyczył, by kierowca zawiózł go do domu. W Oslo. Podróż trwała 6 godzin. I nic w tym dziwnego, droga wiodła bowiem przez trzy kraje.