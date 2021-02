Wrócą obostrzenia? Niepokojący głos z rządu

Nowe obostrzenia tylko na chwilę? Rząd rozważa "krok wstecz"

Co oznacza ta warunkowość w nawiązaniu do obostrzeń, które czekają nas od 12 lutego? A no to, że jeżeli liczba zakażeń koronawirusem zacznie rosnąć, hotele, stoki, czy też kina i teatry mogą zostać ponownie zamknięte od 26 lutego.