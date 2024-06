Wracał z pracy, był pijany. Ogrodzenie rozpadło się na kawałki

"W takim stanie mając zabrane prawo jazdy? Czasem odnoszę wrażenie że w przypadku pijanych kierowców coś nie działa to nasze prawo...", "Kiedy w końcu wprowadzą przepis że jak wsiadasz pod wpływem jakiejś substancji to jesteś traktowany jak zabójca?", "To jest przykład skrajnej nieodpowiedzialności i głupoty. Zniszczone mienie , dobrze , że nie ma ofiar w ludziach. Dalszych epitetów nie trzeba dodawać." - czytamy.