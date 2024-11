Wraca sprawa Kurdej-Szatan. Decyzja Sądu Najwyższego

Akt oskarżenia przeciwko artystce został skierowany do sądu na początku czerwca 2022 r. "Barbara K.-Sz. została oskarżona o to, że 4 listopada 2021 roku za pomocą środków masowego komunikowania na portalu społecznościowym zniesławiła Straż Graniczną oraz jej funkcjonariuszy" - poinformowała wówczas Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Dodała, że "podejrzana nie przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia".