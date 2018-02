Wpływowy prokurator molestował dzieci. Wyznaczono termin pierwszej rozprawy

Na 4 kwietnia Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wyznaczył termin pierwszej rozprawy w sprawie byłego prokuratura Adama W. Mężczyzna zdobył zaufanie nieletniego i bezwzględnie je wykorzystał.

"Dawał poczucie bliskości"

- Mówił, że takie ładne ciało szkoda chować przed światem. Tłumaczył mi, że jestem jego "bobaskiem", którego pokochał. Czasem robił mi zdjęcia. Dotykał. Pytał, czy jestem ciekawy, co to jest stosunek seksualny – opowiada. - Wykorzystał mnie. On mi wytłumaczył, że to normalne i prosił, by nikomu o tym nie mówić. Bo to tajemnica – mówi.