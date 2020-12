Wpadka w "Kropce nad i" zamiast gościa pojawił się "jakiś młody człowiek"

Do niecodziennej sytuacji doszło na antenie TVN24. Gośćmi Moniki Olejnik w programie "Kropka nad i" byli ekonomista prof. Ryszard Bugaj i politolog prof. Waldemar Paruch. Ten drugi jest doradcą ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka. To właśnie przy pytaniu o szefa resortu edukacji doszło do wpadki. Z ekranu zniknął prof. Paruch, a w jego miejsce pojawił się nieznany młody mężczyzna.