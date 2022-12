Wpadka premiera Wielkiej Brytanii. To pytanie zadał bezdomnemu. Jest nagranie

"Pracujesz w biznesie?" - zapytał Sunak mężczyznę, który przybył po posiłek do schroniska dla osób w kryzysie bezdomności. Mężczyzna odpowiedział: "Nie, jestem bezdomny". Sunak w odpowiedzi wspomniał o swoim doświadczeniu w branży finansowej i zapytał rozmówcę, czy byłoby to coś, do czego mężczyzna "chciałby się dostać". Bezdomny powiedział jedynie, że "nie miałby nic przeciwko, ale najpierw chciałby przebrnąć przez okres świąteczny" i ma nadzieję, że uda mu się odnaleźć zakwaterowanie, by nie musiał spędzać tego czasu na ulicy.