Wpadka Małgorzaty Wassermann. Poszła w ślady Patryka Jakiego

Przed Małgorzatą Wassermann druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. Musi się wysilić, bo jej Jacek Majchrowski wypadł lepiej. Tymczasem zaliczyła wpadkę. Podobną do tej autorstwa Patryka Jakiego, niedoszłego prezydenta Warszawy.

Co na to Wassermann? "Post, do którego było załączone zdjęcie, dotyczy termoizolacji, pochodzi ze strony ze stockami i przedstawia nieocieploną kamienicę. Położenie tej kamienicy w tym przypadku nie ma znaczenia. Nigdzie nie jest podpisane, że jest to krakowski budynek. (...) Nie każdy mieszkaniec chce, aby jego kamienica pojawiła się na moim profilu i obrazowała taki problem” - odpowiedziała "Gazecie Wyborczej”.