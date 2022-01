WP: Urzędnik czy polityk? Kłopoty byłego rzecznika PSL

"Nie da się pogodzić". Ekspert nie ma wątpliwości

O tym, że nie istnieje prawna możliwość, by pracę w Kancelarii Senatu łączyć z zaangażowaniem partyjnym jest przekonany Krzysztof Izdebski z Fundacji im. Stefana Batorego. Ekspert zwraca uwagę, że istotą działalności w ugrupowaniu politycznym jest promowanie jego poglądów i dążenie do wyborczego sukcesu. – Uważam, że to stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o urzędnikach urzędów państwowych. Jeżeli ktoś jest członkiem ciał partii, bierze udział w jej reprezentowaniu.