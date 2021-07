WP: szef KRRiT namawia Kaczyńskiego i Morawieckiego do kompromisu ws. "lex TVN"

Nastroje w klubie PiS nie sprzyjają kompromisowi. Większość posłów jest zdeterminowana, by nowelizacją przepisów wymusić na amerykańskich właścicielach TVN sprzedaż większości udziałów. Przewodniczący KRRiT zamierza w najbliższym czasie przekonywać posłów PiS, by zmienili zdanie. Problem w tym, że to wyłącznie jego stanowisko, bo pozostali członkowie KRRiT są zdeterminowani, by nie przedłużyć koncesji TVN24, która wygasa pod koniec września. Wiceszefowa Rady Teresa Bochwic w rozmowie z WP nie wykluczała, że po wygaśnięciu koncesji stacja będzie musiała przenieść nadawanie na antenę TVN24 Biznes i Świat.