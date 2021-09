WP: "Gadzia grypa" wisi nad rządem. Kolejna grupa zawodowa szykuje się do protestu

O propozycje dla Służby Więziennej, rozmowy ze związkowcami i pomysły na to, jak nie dopuścić do protestu, próbowaliśmy zapytać Michała Wosia. Wiceminister sprawiedliwości nie chciał rozmawiać na ten temat i odesłał nas do biura prasowego resortu, gdzie przesłaliśmy pytania. Do czasu publikacji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi.