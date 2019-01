WOŚP Warszawa 2019: Margaret i Nocny Kochanek na scenie przed Pałacem Kultury i Nauki

WOŚP Warszawa 2019 – moc atrakcji na Placu Defilad. Wielki bieg „Policz się z cukrzycą”, Światełko do Nieba, a na koniec koncert zespołu Nocny Kochanek. Sprawdzamy jakie atrakcje czekają na mieszkańców Warszawy podczas 27. Finału WOŚP.

WOŚP Warszawa 2019 – Plac Defilad zatętni życiem

WOŚP Warszawa 2019 – koncert zespołów Lao Che i Nocny Kochanek

WOŚP Warszawa 2019 – zupełnie nowe Światełko do Nieba

Zgodnie z tradycją, również podczas 27. Finału WOŚP nie mogło zabraknąć Światełka do nieba. Tegoroczna edycja tego wyjątkowego widowiska będzie jednak zupełnie inna. Dotychczas Światełko do nieba opierało się na pokazie fajerwerków. W tym roku WOŚP zdecydowało się na wprowadzenie zupełnie nowej formy. Zamiast hucznego wystrzału fajerwerków na zgromadzonych pod PKiN czekać będzie pokaz laserów. Zmianie nie uległa za to godzina – Światełko do nieba będzie można podziwiać o godzinie 20.